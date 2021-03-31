بعد براءة المتهمين.. دفاع فتاة ميت غمر: "سأتقدم بطلب للنائب العام للنقض على الحكم"

قالت عزة الطويل دفاع الفتاة ضحية التحرش الجماعي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمعروفة إعلاميًا بـ" فتاة ميت غمر"، إنها لم تطلع على حيثيات الحكم ببراءة المتهمين في القضية حتى الآن، ومعرفة أسباب الحكم، مبينة أن وقت صدور حيثيات الحكم يستغرق شهر من وقت صدور الحكم.



وأضافت الطويل في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه بعد الإطلاع على حيثيات الحكم ومعرفة أوجه الكسور والعوار، سوف تتقدم بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي النائب العام، للنقض الجنائي على الحكم الصادر، لأن النائب العام فقط هو من لديه الحق بالنقض الجنائي على الحكم، ومن ثم يقوم دفاعها بالنقض على الحكم أيضًا "الشق المدني"، موضحة أن الطعن بالنقض مدته المحددة 60 يومًا من وقت صدور الحكم.



كانت حكمت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، ببراءة جميع المتهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة ميت غمر.



وكانت النيابة العامة وجهت لـ 7 متهمين، تهم هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، والتعرض لها بالطريق العتم، وملاحقتها وتنبع خط سيرها، وقيامهم بتلميحات جنسية بالقول والفعل.



ودفع محامي المتهمين، ببطلان التحريات وتعدد روايات المجني عليها التي تناقض الفيديوهات المحرزة، والتي أثبتت عدم تعرض المتهمين لها.



وتعود احداث الواقعة حينما تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ياسمين م. ا. 23 سنة - طالبة بكلية الزراعة جامعة عين شمس، يفيد بتعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة من الشباب، أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر محل إقامتها.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط محل الواقعة، تم تحديد هوية 7 شباب ممن ظهروا في مقاطع الفيديو، وتم إلقاء القبض عليهم.



وبمواجهة المتهمين أنكروا تعرضهم للمجني عليها، وأكدوا أنهم فوجئوا بفتاة تسير بملابس فاتنة وشبه عارية، ويهرول خلفها مجموعة كبيرة من الشباب لمعاكستها، ثم تطور الأمر لملامسة جسدها والتحرش بها حتى صرخت، مؤكدين أنهم توقفوا لمشاهدة الواقعة فقط ولم يشاركوا بها.