ما هو متوسط فاعلية البوتكس والفيلر؟ استشاري جراحة التجميل يُجيب (فيديو)

قال الدكتور محمود حمدان، استشاري جراحة التجميل، إن الفيلر يستخدم لملء التجاويف أو الحفر الصغيرة، ويعمل على تعويض الحفر في الجلد وفاعليته تستمر لعام ونصف بحد أقصى، ويستخدم لإزالة الحفر العميقة الناتجة من أثار حب الشباب.



وتابع "حمدان"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن الجراح وحده هو المختص بتحديد إمكانية استخدام الفيلر أو البوتكس أو البلازما، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مادة معينة تستخدم لعلاج أي عيوب في الوجه، وأحيانًا نستخدم مجموعة من هذه المواد لعلاج أي عيوب أو ترهلات في الوجه.



وأضاف أن متوسط فاعلية البوتكس من 6 لـ9 شهور، أما الفيلر فيمتد لعام ونصف، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لزيادة تحديد الوجه من خلال البوتكس، ويتم زيادة نضارة الوجه من خلال البلازما.



