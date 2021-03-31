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نشأت الديهي: السيسي وضع دبلوماسية جديدة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد لتحديد دبلوماسية الخطوط الحمراء من جديد، بعدما أكد من قبل أن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية بمثابة خط أحمر للأمن القومي المصري، وتسبب في تغيير جميع الدول معادلتها السياسية وفقًا للخط الأحمر المصري، ونجحت الخطة والوضع يسير في ليبيا وفقًا للمعادلة الجديدة التي تأخذ في اعتبارها خطوط الأمن القومي المصري الحمراء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فعلها مجددًا حينما وقف في قلب قناة السويس ليعلن للعالم عن عودة حركة الملاحة بقناة السويس من جديد، وتحدث بخصوص سد النهضة ومياه النيل، والتأثر من إقامة سد النهضة، ورسم خط أحمر جديد، وأكد أن مياه النيل خط أحمر ولن نسمح بفقدان مياه واحدة، ومخطئ من يتصور أن قدراتنا لا تصل إليه.

وتابع، أن الرئيس يُحذر وينذر ولا يهدد، ويؤكد أن قوتنا تُديرها الحكمة وحكمتنا تحميها القوة، ولسنا دعاة حرب، ولا نهدد أحد، ولكننا نستطيع أن نحمي مقدراتنا بقدراتنا، منوهًا بأن الرئيس السيسي يخط ويضع دبلوماسية جديدة وهي دبلوماسية العين الحمراء، معقبًا: "دبلوماسية اللي يخاف وميختشيش".

وأردف، أن مصر يحكمها رئيس يحكم على الأمور بشكل يحافظ لمصر والمصريين على حقوقهم وأمنهم ومنع التهديدات المحتملة، مشددًا على أن ما يحدث على الساحة يحتاج لوعي حقيقي.

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