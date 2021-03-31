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تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تخصيص قاعتين بكل مدرسة من مدارس السيدة زينب الثانوية بنات وفاطمة الزهراء الثانوية وابو بكر الصديق والشهيد عبد المنعم رياض وقنا الثانوية بنات ولذلك كقاعة أساسية واخرى بصفة احتياطية يتم توزيع اعضاء التوجيه المكلفين بإعداد بنك الاسئلة من قبل المركز القومي للأسئلة.

وأضاف خالد أن الوزارة على وافقت على تخصيص مبلغ 150 الف جنيه لكل إدارة من إدارات المستوى الأول و75 ألف جنيه لإدارات المستوى الثاني وذلك لتجهيز وطباعة اسئلة الصفين الأول والثاني الثانوي التي ستجري خلال شهري ابريل ومايو على أن تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية لوضع الاسئلة ولجنة اخرى تختص بالتنسيق مع المركز القومي للأسئلة تضم في تشكيلها اخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة والمرشد الطلابي.
تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية
تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية
تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية
تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية
تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية
تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية

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