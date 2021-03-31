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بسمة وهبة تنشر أول فيديو من حفل زفاف نجلها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها، تحضيراتها لحفل زفاف ابنها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته الإعلامية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت الإعلامية، أول فيديو من التحضيرات الخاصة بحفل زفاف نجلها الذي يقام الليلة، حيث ظهرت وهي تتجول في ساحة أحد الفنادق الكبرى المقام به الحفل الليلة، وعلقت: "أم العريس محتاسة ومديه على عدم تركيز شوية".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد شاركت جمهورها، فيديو لنجلها عبد الرحمن وهو في طفولته، وذلك عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الإعلامية بسمة وهبة، علقت على الفيديو، قائلة: "مين يصدق ان ابن امبارح القمر ده فرحه بكره.. يا رب وفق عبد الرحمن ابن بسمه واسعده وعقبال اولادكم"، فيما تفاعل جمهور الإعلامية مع الفيديو بشكل كبير.

يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.

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