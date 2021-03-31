ماجدة الرومي تنشر صورًا من استعدادات حفلها في قصر القبة



شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، جمهورها ومتابعيها بصور أثناء استعداداتها لحفلها المقبل بـ قصر القبة ذلك يوم الجمعة الموافق 2 أبريل.



ونشرت ماجدة صور من البروفات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلقت قائلةً: "من قصر القبة لقاء وبروفة أخيرة.. ماجدة الرومي قصر القبة مصر".



وقال المايسترو الكبير نادر عباسي، سابقًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، إن ماجدة الرومي ستقدم أعمالًا غنائية شيقة خلال حفل قصر القبة تحمل رسائل جيدة وتقدمها لمصر، ويتشارك فيها الكثير من الموسيقيين وهي رسالة توجه للعالم كله.



وأوضح أن هناك استعدادًا كبيرًا لحفل الفنانة ماجدة الرومي من أجل الحفل الكبير لها في قصر القبة، مشيرًا إلى أن الفنانة ماجدة الرومي تجري بروفات بكامل أطقم الأوركسترا وهو حفل عالمي.



