سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

قال عصام داكين، المحلل السياسي السوداني، إن مصر والسودان تعرضتا لعملية خداع في بناء السد الإثيوبي، وتم التلاعب بهما من جانب إثيوبيا.



وأضاف داكين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا لم تف بوعودها بشأن إعلان مبادئ سد النهضة الذي جرى عام 2015، لافتا إلى أن الحكومة الإثيوبية تريد حجز أكثر من 14 مليار متر مكعب مياه، ما يهدد أكثر من 140 مليون مواطن في مصر والسودان.



وتابع أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي مخادع ولا يحترم القانون أو الاتفاقات أو المعاهدات.



ولفت المحلل السياسي، إلى أن مصر والسودان أرسلتا رسائل قوية لإثيوبيا أن كل الخيارات متاحة لحل أزمة السد، تعليقا على المناورة العسكرية المصرية السودانية «نسور النيل 2» في السودان اليوم.



وأكد أنها تعطي إشارة واضحة لإثيوبيا إما إدارة عادلة للسد، وإما سيحدث ما لا يحمد عواقبه، مشيدا في الوقت ذاته برسالة الرئيس السيسي: «كانت قوية وفي وقتها».



وأشار إلى أن مصر والسودان توقعتا رسائل إيجابية في ملف سد النهضة، لكن آبي أحمد تعمد تعطيل كل الحلول، مشددا على ضرور أن تتحد مصر والسودان مع بعضها في مواجهة السد الإثيوبي.



وتوقع أن تتراجع إثيوبيا كثيرا بشأن الملء الثاني، بعد رسائل الرئيس السيسي والمناورات العسكرية الجارية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة.

