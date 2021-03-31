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"لا تلعبوا بالنار".. "الديهي": تصريحات السفير الإثيوبي استهلاك محلي ولا قيمة لها"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، أكد في أول تصريح له عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مفاوضات سد النهضة، أن المفاوضات لابد أن تستأنف فورًا، وأكد تمسكهم بالمفاوضات للتوصل لحل سريع، وأن إثيوبيا لن تضر مصر والسودان، ووافقت على الملء خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات نزولًا على رغبة دول المصب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تصريح السفير الإثيوبي بالقاهرة لف ودوران ومحاولة لنزع فتيل الأزمة، ومعلوماته للاستهلاك المحلي لا قيمة لها، منوهًا بأن ملء السد على 7-10 سنوات" مخاطبًا الشعب الإثيوبي: "الشعب والإدارة المصرية لا يكرهون التنمية التي تنشلكم من الفقر، بل تساعد على ذلك، وهناك مشروعات مصرية تتم في إثيوبيا"، متحديًا رئيس وزراء إثيوبيا أن ينكر ذلك.

وتابع "الديهي"، للسفير الإثيوبي ووزير الخارجية الإثيوبية ورئيس الوزراء الإثيوبي: "لا تلعبوا بالنار، مفيش حد في الكرة الأرضية يستطيع أن يحصد كل شيء، ويكسب على طول الخط، ونحن تنازلنا كثيرًا وتعاملنا بحكمة وهدوء، ولكن كان الصنف والمراوغة الإثيوبية هو المقابل، ولم يكن هناك أي مرونة من الجانب الإثيوبي، وكانت التصريحات الإثيوبية رعنا"، وأبي أحمد يحاول فرض أمر واقع، ويدغدغ مشاعر الإثيوبيين بأن السودان ومصر لا يرغبوا في انتشالهم من الفقر، وهي أكاذيب سياسية لدخول الانتخابات المقبلة، فهو باع الوهم للعالم ومنحوه جائزة نوبل للسلام.

وأردف، أن موقف مصر واضح وثابت، ولكن إثيوبيا تحاول استخدام كافة الوسائل للتسويق أن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل، وترويج العديد من الأكاذيب حول مصر.

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