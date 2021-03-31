مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل



فاجأت الفنانة نادية العراقية، متابعيها بتصريحها أنها تقدمت بطلب بالسفر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتواجه انتقادات من الكثير من متابعيها.



حيث كتبت "نادية" في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قدمت اليوم على تأشيرة لإسرائيل وهاروح لوعجبني الوضع هاسكن هناك.. مش لاقية نفسي في بلاد العرب واتخنقت.. يا رب تيجي الموافقة وأخلص بقى".



وفي وقت سابق، انتقدت الممثلة نادية العراقية التغطية الإعلامية من القنوات الفضائية لأخبار وفاة يوسف شعبان وأحلام الجريتلي، فبحسب وجهة نظرها ترى أن هناك تجاهلًا لوفاة أحلام الجريتلي، وأن القنوات الفضائية لم تفرد مساحة تغطية مناسبة لرحيل ممثلة أفنت عمرها في الإبداع والتمثيل، ووصفت ذلك عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" بأنه عيب.



كما وجهت فاتن فتحي الشهيرة بـ"نادية العراقية" انتقادات لزملائها، حيث ترى أنهم يذهبون فقط لعزاء السوبر ستار من النجوم فيما يتجاهلون الآخرين، وقالت "مفيش عدل حتى في الموت".



