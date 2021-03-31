Advertisements

السودان يدفع 335 مليون دولار تعويضات لضحايا أمريكيين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
دفع السودان مبلغ 335 مليون دولار متفق عليه كتعويضات لعائلات ضحايا هجمات سابقة ضد الولايات المتحدة ضمن اتفاق لسحب اسم البلد العربي الإفريقي من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأربعاء.

وقدمت الحكومة الانتقالية في الخرطوم الأموال للناجين والضحايا الأميركيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 اللذين نفذهما تنظيم القاعدة الذي كان يدعمه رئيس السودان السابق عمر البشير.

وقال بلينكن في بيان: "نأمل أن يساعدهم ذلك في إيجاد بعض الحلول للمآسي المروعة التي حدثت"، وتابع "بوضع هذه العملية الصعبة وراء ظهورنا، يمكن أن تبدأ العلاقات الأميركية السودانية فصلا جديدا".

وأضاف "نتطلع لتوسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في تحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".

وكان السودان وافق العام الماضي على الاتفاق وسط سعي حثيث لشطب اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتي أعاقت الاستثمار الأجنبي في بلد يعاني من الاضطرابات والظروف الاقتصادية الصعبة.

ووافق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العام الماضي على شطب اسم السودان من القائمة لكن بعد تأمين اتفاق تعترف بموجبه السودان بإسرائيل.

ونال سحب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ترحيبا واسعا في واشنطن لكنّ البعض قالوا إنه لم يكن عادلا التركيز على الضحايا الأمريكيين وعدم منح تعويضات للأفارقة الذين شكّلوا غالبية القتلة في تفجيرات العام 1998 الدامية.

وتغطي هذه التعويضات أيضا الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة كول قبالة سواحل السودان ومقتل الموظف في مجال التنمية والإغاثة جون غرانفيل في الخرطوم في 2008.

وطالب بعض نواب الكونجرس السودان بدفع تعويضات لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2011، وترتبط المطالبات الأمريكية بدفع السودان لهذه التعويضات بأن السلطات السودانية حينها بقيادة البشير كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن في السودان بين العامين 1992 و1996.

وأطاحت ثورة شعبية بنظام البشير في أبريل 2019، وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بطي الصفحة عبر إنهاء النزاعات وتوفير فرص اقتصادية، كما وضع استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة كأولوية مع استلامه منصبه في 2019.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها قدّمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخرات مستحقة عليها، ما يجعلها مؤهلة مجددا للحصول على دعم من البنك الدولي وصندوق النقد.

أخبار تهمك

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 13 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة ربيع يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة السفن المنتظرة بقناة السويس

منذ 42 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:27 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

03:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان