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بدء أعمال لجنة المتابعة السعودية القطرية في الرياض

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بدأت اليوم في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة السعودية القطرية، حيث استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية رئيس وفد دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري.

 

وترأس الاجتماع من جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما ترأسه من الجانب القطري السفير علي الهاجري

.

وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين وما تضمنه بيان العلا، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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قطر العلاقات السعودية القطرية السعودية

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