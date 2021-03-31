اتحاد الصناعات وجمعية المصدرين المصريين يؤهلون 50 شركة للتصدير

قال أحمد طه الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية للمصدرين، إن الجمعية اشتركت مع اتحاد الصناعات المصرية ومكتب التجارة الخارجية بوزارة الصناعة في تنفيذ برنامج حضنات الصادرات تستهدف من خلاله تجهيز الشركات على الاتجاه لتصدير من خلال تحسين جودة منتجاتهم للمنافسة بها في الأسواق التصديرية المختلفة.

وأضاف" طه" خلال تصريحات للفجر، إنه تم إطلاق نحو 3 دورات تدريبية ضمن برنامج حاضنة الصادرات، نجحت في احتضان 50 شركة تم تقديم لهم العديد من الخدمات للعمل على تصدير منتجاتهم وزيادة قاعدة المصدرين المصريين، و ليصب ذلك في تحقيق الدولة استهدفتها بزيادة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ضمن استراتيجيتها 2030.

واشار" طه" إلى أن ليست تلك اول مرة تسعى جمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لإطلاق برنامج لزيادة الصادرات المصرية، فقبل 2011 كانت مصر تقوم بحساب صادراتها بالجنيه ونفذت برنامج في ذلك التوقيت لزيادة صادراتها، في خلال خمس سنوات من تطبيقه بداية من 2005 إلى 2010، ارتفعت صادراتنا من 20 مليار جنيه إلى 140 مليار جنيه، رغم أن المستهدف كان 100 مليار جنيه فقط، ما يؤكد على أن الدولة قادرة على تحقيق المستهدفات تصديرية تسعى اليها.

وأكد " طه"، أن جمعية المصدرين المصريين أطلقت مجموعة من الخدمات الجديدة لتقديمها للشركات التى تبحث عن التصدير، منها وضع استراتيجية لتصدير تتمثل في أن تكون الشركة قادرة على تصدير منتجاتها للخارج ، وتقديم الخدمات التسويقية أمام المستوردين، ومعرفة احتياجات الأسواق الأخرى من البضائع، وتحديد التوقيت المناسب لتصدير، والعمل على عقد لقاءات ثنائية بين المصدرين مع مختلف المستوردين من كافة انحاء العالم، مشيرا إلى أن الجمعية ساهمت في توفير 300 مليون دولار من إجمالي قيمة الصادرات المصرية العام الماضي.

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