استقبال حافل لبعثة الأهلي في السودان





وحرصت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي وأبناء الجالية المصرية في السودان على استقبال البعثة، وهتفوا للجهاز الفني واللاعبين، متمنين للفريق التوفيق في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.





وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.





وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

حرصت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي وأبناء الجالية المصرية في السودان على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم فور وصولها إلى مطار الخرطوم، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.