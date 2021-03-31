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جوارديولا يتغنى بـ"أجويرو": واحد من أساطير كرة القدم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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شدد مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، على أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أسطورة و"لا يمكن تعويضه"، مشيراً إلى أنه "ساهم في وضع النادي في مستوى أعلى".

ويستعد أجويرو لإنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي، حيث يغادر ملعب الاتحاد بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أجويرو (32 عاماً)، الهداف التاريخي لسيتي، هذا الصيف، فيما أثنى غوارديولا على مسيرة المهاجم المخضرم، الذي توج مع الفريق بأربعة ألقاب في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعتقد جوارديولا أن أغويرو كان أحد اللاعبين الذين أسسوا النادي كأحد القوى الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ودعمه لتسجيل بعض الأهداف المهمة فيما تبقى من الموسم الحالي، حيث يحلم سيتي بالتتويج خلاله بالرباعية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات غوارديولا لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، حيث قال: "لا يمكن تعويض سيرجيو، ليس من السهل أن ترى لاعباً بمقدوره تسجيل أكثر من 250 هدفاً في 360 مباراة مع الفريق، بالإضافة إلى عدد الألقاب التي توج بها معنا".

وأضاف غوارديولا: "لذلك فهو أسطورة، إنه أفضل مهاجم عرفه هذا النادي على الإطلاق لهذا القرن على مر السنين، ولكن لا يمكن تعويضه في النفوس، في القلوب، في أذهان جماهيرنا، ومحبينا، واللاعبين الذين لعبوا إلى جانبه، وجميع المدربين الذين عملوا معه".

وأكد مدرب سيتي: "كنا محظوظين للغاية واللاعبون الذين جاءوا من بعده، أنا كمدير فني على سبيل المثال، استلمنا النادي وكان أغويرو أحد أولئك اللاعبين الذين ساهموا في تقدم هذا النادي خطوة للأمام مثل جو هارت، بابلو زاباليتا، فينسينت كومباني، ديفيد سيلفا".

وواصل غوارديولا حديثه عن أغويرو قائلاً: "ساعدنا في جعل النادي كأحد الفرق الكبرى في كرة القدم الإنجليزية، عندما جاء إلى هنا كان النادي في مستوى واحد، وساهم في وضع النادي في مستوى أعلى، ولهذا السبب لا يزال كل الناس هنا، وبالطبع سيكون الجمهور ممتناً دائماً".

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