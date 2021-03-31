"مفتاح الكون" إبراهيم عيسى يقدم سلسلة حلقات عن تاريخ قناة السويس



يٌقدم الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حكاية مفتاح الكون" والخاص بقصة تاريخ قناة السويس، حيث سيتناول ابراهيم عيسى في سلسلة حلقات تاريخ القناة المصرية التي حفرتها أيدى المصريين وروتها دماؤهم عبر التاريخ، ويُذاع البرنامج عبر شاشة "القاهرة والناس"، ابتداءً من اليوم الأربعاء الساعة الـ11 مساءً.



ويكشف الإعلامي ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حكاية مفتاح الكون"، على قناة القاهرة والناس، قوة قناة السويس، وكيف أثبتت القناة بأن الجغرافيا صانعة التاريخ، كما يتطرق البرنامج في سلسلة حلقاته عن موضوعات بخصوص الأرض التي حُفرت عليها القناة قبل أن تكون قناة السويس، وكواليس حفر قناة السويس.



ويسرد الإعلامي إبراهيم عيسى خلال برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، عن أسرار تاريخية متعلقة بصراع القوى الكبرى وعلى رأسها فرنسا على هذه البقعة السحرية، والمعروفة بقناة السويس، طمعًا في حكم العالم، وملحمة استرداد مصر حقها التاريخي.