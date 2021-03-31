اتحاد الكرة يؤكد عدم مسئوليته عما حدث بعد مباراة جزر القمر لـ محمد صلاح

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسئوليته عما حدث فور انتهاء مباراة مصر وجزر القمر يوم الاثنين الماضي في ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتم تسلم مفاتيح أبواب ستاد القاهرة الدولي الذي أقيمت عليه المباراة ، ومن ثمّ فلم يكن الاتحاد هو الجهة المتحكمة في دخول الاستاد والخروج منه.

وأضاف الاتحاد المصري أن دوره اقتصر على تقديم كشف بأسماء الحضور وفق الأعداد المتفق عليها.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية برباعية مقابل لا شيء على ستاد القاهرة الدولي.