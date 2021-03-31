وزير الزراعة عن مشروع الدلتا الجديدة: "السيسي مش بيقول هنعمل.. بيقول عملنا"

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مشروع الدلتا الجديدة،: "الرئيس السيسي مش بيقول هنعمل، ده بيقول عملنا، وذلك حدث مع مشروع الدلتا الجديدة".



وأضاف "القصير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مشروع الدلتا الجديدة على 500 ألف فدان، وتم زراعة 200 ألف فدان منه.



كما كشف وزير الزراعة، عن أن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان يضاهي المساحات المزروعة بالكامل في دول أخرى.

