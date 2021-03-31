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إنقلاب سيارة ومصرع شاب ثلاثيني في الدقهلية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب سيارة كان يستقلها بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول هيثم محمد محمد إبراهيم مندور 30 سنة عامل، ومقيم قرية " أبو جلال " دائرة المركز جثة هامدة - إدعاء حادث طريق.
 
بإنتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو محمد محمد إبراهيم 59 سائق، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء قيادة نجله السيارة خاصته رقم "د ل ب ٤٧٩٨ ملاكى" على طريق أمام القرية محل إقامتهما، إختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى إنقلاب السيارة على جانب الطريق، وحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضاف بقيام بعض الأهـالى بنقل السيارة إلى المنزل.
 
ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٣ ٢٠٢١ عوارض مركز شرطة شربين، وجارى العرض على النيابة العامة.

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