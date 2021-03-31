مصطفى الفقي: كمال الجنزوري كان نموذجا للمصري البار بوطنه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، كان نموذجًا للمصري البار بوطنه، متابعًا: "الجنزوري ابن القرية المصرية كان متواضعًا رغم علمه.. وكان رجلًا فاضلًا".



وتابع "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، "كمال الجنزوري حرص على علاقته بي بعدما تركت عملي بالرئاسة"، لافتًا إلى أنه كان يتذكر أرقام الموازنة وكافة القطاعات بدقة شديدة، معلقًا: "مبارك مرة قالي متاخدش الأرقام من حد إلا منه لأنه دقيق في أرقامه".



واستكمل: "عرضت عليه رئاسة الوزراء قبل علي لطفي وعاطف صدقي، وكان معتزًا بكرامته، وربنا رد اعتباره، وكان يؤمن بالناس وأقدارهم".

