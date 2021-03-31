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استشاري: النظام الغذائي الصحي يُشكل 70% في إنقاص الوزن

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن اتباع النظام الغذائي أو الرجيم يُعد ضروريًا للتقليل من الوزن خاصة وأننا مُقبلين على شهر رمضان وإن لم يكن هناك نشاطًا بدنيًا، إلا أن الأشخاص الذين يجمعون بين اتباع الحمية وممارسة التمارين الرياضية يُحققون خسارة في الوزن بشكل أسرع، ويمكن حرق سعرات حرارية أكثر من خلال زيادة هذه التمارين.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "توجد قواعد أساسية لنزول الوزن، ونذكر منها، معرفة كمية السعرات الحرارية؛ حيث أن معرفة كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بناء على وزنه يُعد مهمًا لعملية نزول الوزن،

أشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن النظام الغذائي الصحي هو طريقة صحية للوصول للوزن الصحي، وليس عقابًا؛ إذ يعتقد البعض أن النظام الغذائي يعني الشعور بالجوع طوال الوقت، وتجنب الأنشطة الاجتماعية حتى الوصول للوزن المثالي، ومن ثم العودة للحياة الطبيعية مع جسم نحيف، ولكنه لا يُشكل عقابًا، وإنما هو وسيلة صحية نحو جسم مثالي.

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