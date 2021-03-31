محافظ بورسعيد يلتقي نيافا الأنبا تادرس مطران بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بنيافا الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وعدد من رجال الكنيسة بمقر مطرانية الاقباط والتي تاتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع نيافا الانبا تادرس.



ناشد المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا المستجد، من خلال أئمة ووعاظ الأوقاف والأزهر ورجال الكنيسة ومسئولي الجمعيات الأهلية، كلُ في موقعه، مؤكدًا أهمية دور كل من له تأثير شعبي ومجتمعي في توعية جميع أطياف الشعب.



وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة وقياداتها في حملات التوعية للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصهم الدائم على سلامة وصحة المواطنين مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة تاتي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.