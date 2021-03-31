نشرة أخبار قنا اليوم الأربعاء.. تعزيز البدل النقدي بـ40 مليون جنيه للمعلمين ووصول معدات جديدة لدعم منظومة النظافة

وزير المالية يوافق على تعزيز البدل النقدي بـ40 مليون جنيه للتربية والتعليم بقنا



تخصيص 10 قاعات بعدد 5 مدارس ثانوية بقنا لإعداد وتجهيز بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية



معدات جديدة لدعم منظومة النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين بقنا





مدير عام إدارة قنا التعليمية يتابع امتحانات شهر مارس



قام الدكتور سيد عباس، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ​اليوم بتوجيهات من الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وفى إطار خطة الدعم التي تم وضعها، من اجل المشاركة الفعالة والعمل كمجموعة اليوم يرافقه احمد العجوز، مدير التعليم الابتدائي بزيارة لمدرس عزبة حامد للتعليم الأساسي.



وتفقد مدير عام الإدارة خلال الزيارة عدد من اللجان للتأكد من تطبيق قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب وشدد بضرورة تواجد السادة الموجهين أثناء فتح مظاريف الأسئلة ومتابعة الامتحانات حسب التعليمات وإبلاغ الإدارة بأي مشكلات تواجههم.



شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأربعاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وافق على كتاب اللواء اركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا، بتعزيز البدل النقدي بمبلغ ٤٠ مليون جنيه لمديرية التربية والتعليم بقنا، وجاء ذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لتعزيز البدل النقدي.يأتي ذلك في إطار تجاوب قيادات وزارة المالية، واللواء محافظ قنا، ومطالبة مدير عام الشئون المالية بالمديرية، وإدارة الميزانية بتعزيز البند الذي استنفذ، وذلك للوفاء باستحقاقات المعلمين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تخصيص قاعتين بكل مدرسة من مدارس السيدة زينب الثانوية بنات وفاطمة الزهراء الثانوية وابو بكر الصديق والشهيد عبد المنعم رياض وقنا الثانوية بنات ولذلك كقاعة اساسية واخرى بصفة احتياطية يتم توزيع اعضاء التوجيه المكلفين بإعداد بنك الاسئلة من قبل المركز القومي للأسئلة.عاينت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ​لمحافظة قنا، صباح اليوم الأربعاء، وصول 4 لوارد جديدة قبل توزيعها على مراكز ومدن المحافظة بهدف دعم منظومة النظافة والتجميل بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة محافظة قنا لدعم وتطوير منظومة النظافة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.