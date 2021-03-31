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إيطاليا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 23 ألفًا و904 إصابات جديدة و467 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن وزارة الصحة توضيحها - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي مقارنة بـ16 ألفًا و17 إصابة و529 حالة وفاة سجلتها البلاد أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم إجراء حوالي 351 ألفًا و221 اختبار كورونا جديد، مقارنة بـ301 ألف و451 اختبارًا في اليوم السابق.

وأشار البيان أن عدد حالات كورونا التي سجلتها إيطاليا منذ بداية الجائحة بلغ 3 ملايين و584 ألفا و899 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 109 آلاف و346 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونين و913 ألفًا و45 شخصًا بزيادة قدرها 23 ألفًا و744 شخصًا عن اليوم السابق، فيما لاتزال هناك 562 ألفًا و508 حالات نشطة.

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