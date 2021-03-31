مدرب بليجكا يوجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم





وقال مارتينيز عقب فوز فريقه الساحق على بيلاروس 8 / صفر، أمس الثلاثاء، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، إن الفكرة ناقشها عدة مدربين مثل جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي وروبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي.





وكان مانشيني قد أشار إلى فكرة زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات من 23 إلى 26 في وسائل الإعلام يوم الاثنين الماضي، فيما نوه مارتينز إلى أن الاتحاد البلجيكي يدفع باتجاه هذا الأمر.





وتابع مارتينيز: "أدعم فكرة الاتحاد البلجيكي بشكل كامل في زيادة عدد اللاعبين".





وأوضح المدرب الإسباني: "أعتقد أن ذلك شيء مطلوب وسيواكب التغييرات التي حدثت في اللعبة خلال أزمة كورونا، بتطبيق قاعدة التبديلات الخمس بسبب الموقف الغامض للجائحة والإصابات غير المتوقعة، أعتقد أن ذلك سيكون شيئا جيدا في حال تم تطبيقه"





ومن المقرر أن تقام منافسات أمم أوروبا في 12 مدينة أوروبية، حيث تقام مباريات بلجيكا في مدينتي كوبنهاجن الدنماركية وسان بطرسبرج الروسية، مما يضيف تحديات لوجستية عدة إلى الحدث.





وتابع مارتينيز: "أعتقد أن الصورة اتضحت بالنسبة لنا الآن بأن كرة القدم الدولية لم تعد مثلما كانت عليه".





وأوضح: "لقد كان من المفترض أن يشارك فريقي في بطولة كبيرة العام الماضي، الآن أمم أوروبا تم تأجيلها وفي الأشهر الـ18 القادمة سنشارك في تصفيات كأس العالم ولدينا المنافسات النهائية من دوري الأمم الأوروبية".





وتابع: "سيكون هناك الكثير من اللاعبين الذين نحتاجهم في الأشهر الـ18 المقبلة".





ويعد المنتخب البلجيكي، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم 2018، من بين المرشحين للفوز بلقب أمم أوروبا، فيما قال مارتينيز أنه سيقلل خياراته للقائمة النهائية مع اقتراب البطولة.

طالب الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، بزيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك بسبب الوضع الراهن الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.