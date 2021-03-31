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الفيراري الذهبي.. موعد عودة علي معلول للأهلي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة التونسي علي معلول للقاهرة.

 

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.

 

وحسب مصدر بالمارد الأحمر، فإن اللاعب سيصل القاهرة السبت القادم لاستكمال برنامجه العلاجي في الأهلى، وهو اليوم الذي يخوض فيه الفريق الأحمر مباراته مع المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

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