البورصات الأوروبية تقلص المكاسب الشهرية والفصلية بالختام

قلصت البورصات الأوروبية المكاسب الشهرية والفصلية بعد أن تراجعت في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.









وانخفضت أسهم البنوك بنحو 1.2 بالمائة، لتقود هبوط غالبية القطاعات والبورصات الأوروبية.





وتراجع سهم شركة توصيل الطعام البريطانية "ديليفرو" بنسبة 26 بالمائة في أول يوم تداول.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي.





ومع التفاؤل باستمرار توزيع لقاحات كورونا، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية خلال مارس/آذار، وكذلك في الربع الأول.





وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 429.6 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية وفصلية بنسبة 6.1 بالمائة، و7.7 بالمائة على التوالي.





وتراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.9 بالمائة إلى 6713.6 نقطة، بينما حقق مكاسب شهرية وفصلية بنحو 3.5 بالمائة، و3.9 بالمائة على الترتيب.





واستقر المؤشر الألماني "داكس" عند 15008.3 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 8.8 خلال الشهر الجاري، و9.4 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.





كما انخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 6067.2 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية وفصلية بنحو 6.3 بالمائة، و9.3 بالمائة على التوالي.