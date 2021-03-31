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تفاصيل عفو موسيماني عن منبوذ الأهلي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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سمح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لنجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وقبل السفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وظهر كهربا في التدريبات، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني بإيقافه شهرا وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه بعد رفضه مصافحة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عقب مباراة طلائع الجيش، اعتراضا على مشاركته في آخر ربع ساعة من اللقاء.

وغادرت بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

موسيماني كهربا الاهلي

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