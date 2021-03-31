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وزير الزراعة يكشف تفاصيل "كارت الفلاح" وموعد تطبيقة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:08 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أمنية فوزي
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كارت الفلاح من المشروعات الكبيرة ويؤدي إلى تحول قطاع الزراعة لمنظومة مصر الرقمية، وسيتم تطبيقه قريبًا للتسهيل على الفلاحين والمزارعين.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن كارت الفلاح أصبح أحد وسائل دفع الفواتير كالمرافق وعمليات الشراء.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه سيتم الاستعانة بالخبرات المصرية من قبل دول أخرى في هذا المجال.

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وزارة الزراعة كارت الفلاح رقمنة وزارة الزراعة المنظومة الرقمية

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