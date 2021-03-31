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رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شعوره لحظة تعويم السفينة الجانحة لا يوصف، مضيفًا "كان منظر جميل والسفينة ماشية في البحر وربنا كرمنا والفضل من عند ربنا".

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن التحقيقات مع قبطان السفينة بدأت اليوم، مؤكدًا أنه لن تغادر السفينة إلا بعد انتهاء التحقيقات والحصول على التعويض اللائق.

وتابع "القبطان حتى الآن لم يستجيب للتحقيقات، ولكنه هيستجيب هيستجيب، وكل حاجة هتبان والشركة هتبعت محامي يحقق من ناحيتهم من خلال الصندوق الأسود ووسائل أخرى، ولا يوجد أي مسئولية على قناة السويس لأن المرشد رأيه استشاري، وهما في إيديهم يخلصوا بسرعة وتغادر السفينة".

واستطرد "التعويضات ستكون على متوسط دخل القناة في اليوم لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى استخدام القاطرات والكراكات التي كانت تعمل على مدار الـ24 ساعة خلال 6 أيام والوقود المستخدم وبعض الأضرار التي تعرضت لها المنطقة التي اصطدمت بها السفينة".

وأوضح "أنه في حالة التزمت الشركة بدفع التعويضات ستغادر السفينة بالحاويات التي عليها، ولكن إذا رفضت الشركة سيتم اللجوء إلى المحاكم"، متابعًا "نعمل بشكل مستمر لعبور كافة السفن بشكل منتظم للقناة، كما نعمل على تطويها بشكل مستمر".

وبسؤاله عن إمكانية رفع قيمة التأمين للسفن العابرة من خلال قناة السويس، أشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة ليست منطقة خطرة أو منطقة حروب أو قرصنة أو منطقة ذات نسب خطورة عالية حتى يتم رفع مبلغ التأمين للسفن التي تمر خلالها، مشددًا أنها ستظل الممر الملاحي الآمن في العالم.


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