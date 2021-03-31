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مصطفى بكري: هذه وصية كمال الجنزوري لي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن كمال الجنزوري ظل متفانيا في أداء دوره، وكان رجل وطني بمعنى الكلمة.

وأضاف بكري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن كمال الجنزوري أوصاه بالبلد وأن مصر تستحق مننا الكثير، وأن الرئيس السيسي سيبني مصر.

وأشار إلى أنه كان يلتقيه أسبوعيا بهيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن الراحل كمال الجنزوري حكى له أن محمد مرسي قال له أنه من الممكن أن يقوموا بتوليه رئاسة الجمهورية ولكن بشرط أن يأتي بـ خيرت الشاطر نائب للرئيس، ورفض ذلك بشدة.

وأوضح أن كمال الجنزوري ظلم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بسبب مواقفه السياسية، ولكن كان دائما لديه بوصلة بأنه طرد من مجلس الوزراء لأنه ينتمي لمصلحة الوطن.

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