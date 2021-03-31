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السبت.. بطريرك الكاثوليك يرأس حفل التكريس السنوي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا مصر، سوف تنظم حفل التكريس السنوي "الاتشيس".

وأضاف باخوم، في بيان صدر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحفل سيتم في تمام السادسة والنصف من مساء السبت المقبل.

يحضر الحفل الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك.

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