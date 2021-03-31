استشاري علوم فيروسات يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا



قال الدكتور أيمن الشبيني، استشاري علوم الفيروسات بجامعة زويل، إن فيروس كورونا في حالات تحور مستمرة تمكنه من الوصول لأنسجة وأجزاء مختلفة من الجسد نتيجة التحور.



وأضاف "الشبيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الأعراض تظهر باختلاف شخص لشخص، ووفقًا لجرعة الفيروس التي وصلت لكل شخص، لافتًا إلى أن هناك تنوع في الأعراض لفيروس كورونا، وتظهر بمعدلات مختلفة.



وأوضح أن ارتباط الفيروس بمستقبلات معينة يرتبط بالبروتينات المحيطة بالفيروس، ولذلك من الوارد ظهور أعراض جديدة ومختلفة، لافتًا إلى أن العالم كله يرصد أعراض جديدة لفيروس كورونا حاليًا.

