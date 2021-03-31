استعدوا للموجة الثالثة.. وباء كورونا يتفشى بوتيرة سريعة في أمريكا وأوروبا تتأهب

بثت قناة "الغد"، تقريرا مصورا لها عبر شاشتها الفضائية، عن أن دول أوروبا فرضت قيودًا جديدة ومشددة لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.



وذكر التقرير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوقع أن يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 30ألف حالة، كما أن إيطاليا ستفرض قيودا صارمة على الماسفرين الوافدين خاصة بعد تسجيلها أكثر من 16 ألف حالة جديدة.



كما أن ألمانيا أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من دول الجوار، كما أن أمريكا الجنوبية تواجه تسارع تفشي الوباء بسبب بط تسليم الجرعات اللقاحية.



وأوضح التقرير، أن 179 بلدا حول العالم حصلت على 565 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا، لكن توزيع اللقاحات لا يزال بعيدا عن التكافؤ.



وتتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في العالم مع تسجيل أكثر من 16 مليون حالة إصابة أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية، فيما أكدت إسبانيا أنها "تسيطر" على الوضع رغم الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

