استعدوا للموجة الثالثة.. وباء كورونا يتفشى بوتيرة سريعة في أمريكا وأوروبا تتأهب

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استعدوا للموجة الثالثة.. وباء كورونا يتفشى بوتيرة سريعة في أمريكا وأوروبا تتأهب
الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:56 م
أمنية فوزي
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بثت قناة "الغد"، تقريرا مصورا لها عبر شاشتها الفضائية، عن أن دول أوروبا فرضت قيودًا جديدة ومشددة لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وذكر التقرير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوقع أن يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 30ألف حالة، كما أن إيطاليا ستفرض قيودا صارمة على الماسفرين الوافدين خاصة بعد تسجيلها أكثر من 16 ألف حالة جديدة.
كما أن ألمانيا أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من دول الجوار، كما أن أمريكا الجنوبية تواجه تسارع تفشي الوباء بسبب بط تسليم الجرعات اللقاحية.
وأوضح التقرير، أن 179 بلدا حول العالم حصلت على 565 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا، لكن توزيع اللقاحات لا يزال بعيدا عن التكافؤ.
وتتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في العالم مع تسجيل أكثر من 16 مليون حالة إصابة أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية، فيما أكدت إسبانيا أنها "تسيطر" على الوضع رغم الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر التقرير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوقع أن يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 30ألف حالة، كما أن إيطاليا ستفرض قيودا صارمة على الماسفرين الوافدين خاصة بعد تسجيلها أكثر من 16 ألف حالة جديدة.
كما أن ألمانيا أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من دول الجوار، كما أن أمريكا الجنوبية تواجه تسارع تفشي الوباء بسبب بط تسليم الجرعات اللقاحية.
وأوضح التقرير، أن 179 بلدا حول العالم حصلت على 565 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا، لكن توزيع اللقاحات لا يزال بعيدا عن التكافؤ.
وتتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في العالم مع تسجيل أكثر من 16 مليون حالة إصابة أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية، فيما أكدت إسبانيا أنها "تسيطر" على الوضع رغم الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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