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بسنت النبراوي تكشف لـ"الفجر الفني" عن دورها في "اللي مالوش كبير"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة بسنت النبراوي عن تفاصيل شخصيتها، في مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وقالت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها ستقدم دور شقيقة ياسمين عبد العزيز الكبيرة، وسيضغى على دورها الكثير من الشر حيث ستحدث مشاجرات بينها وبين شقيقتها كثيرة.

مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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