رئيس ريال مدريد السابق يفتح النار على فلورنتينو بيريز

خرج فيسنتي بولودا رئيس نادي ريال مدريد السابق، بتصريحات نارية انتقد خلال حديثه الرئيس الحالي للنادي فلورنتينو بيريز.

وقال بولودا:" هذا ليس الوقت المناسب للقيام بصفقات ضخمة، لأن الفريق يمر بوضع اقتصادي سيء، ريال مدريد هو من يدفع كل الأموال، بيريز لا يدفع ثمن فنجان قهوة ".

وتابع:"حلم المرء دائماً بأن يكون رئيساً لريال مدريد، ولكني لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح أم لا، الحقيقة هي أنني لا أعتقد أن الوقت مناسب لإجراء انتخابات رئاسية".

وأكمل:"أود أن يشرح لي أحدهم شروط الترشح للرئاسة، أنا لا افهمها، يجب أن يكون لدى الجميع نفس الفرص، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتنافسون كانت الإنتخابات أفضل".



