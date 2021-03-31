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رئيس ريال مدريد السابق يفتح النار على فلورنتينو بيريز

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج فيسنتي بولودا رئيس نادي ريال مدريد السابق، بتصريحات نارية انتقد خلال حديثه الرئيس الحالي للنادي فلورنتينو بيريز.

وقال بولودا:" هذا ليس الوقت المناسب للقيام بصفقات ضخمة، لأن الفريق يمر بوضع اقتصادي سيء، ريال مدريد هو من يدفع كل الأموال، بيريز لا يدفع ثمن فنجان قهوة ".

وتابع:"حلم المرء دائماً بأن يكون رئيساً لريال مدريد، ولكني لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح أم لا، الحقيقة هي أنني لا أعتقد أن الوقت مناسب لإجراء انتخابات رئاسية".

وأكمل:"أود أن يشرح لي أحدهم شروط الترشح للرئاسة، أنا لا افهمها، يجب أن يكون لدى الجميع نفس الفرص، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتنافسون كانت الإنتخابات أفضل".


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