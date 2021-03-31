أستاذ جيولوجيا يُفجر مفاجأة مدوية عن سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة به شق هندسي وفني وشق آخر في المفاوضات، حيث أنه تم الانتهاء من بعض الإنشاءات التي تم قطع بها شوطا كبيرًا بنسبة 90%.



وأضاف شراقي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن تقرير لجنة الخبراء الدولية خلال عام 2012، درست جميع الأوراق الإثيوبية لمدة 9 شهور وبعد عام كامل تقدمت اللجنة بتقرير يعتبر وثيقة في يد مصر الآن.



وأوضح أن السعة التخزينية لسد النهضة وصلت إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، لافتًا إلى أنه لم يتم إجراء الدراسات البينية والهندسية الكافية لسد النهضة.



وأشار إلى أن إثيوبيا ترفض وجود أي خبير دولي في أي وساطات لمعاينة السد، مما يدل على ضعف موقفها، وأن وجود أي طرف دولي في المفاوضات سوف يسمع من الطرفين، والان هناك تقارب واضح بين مصر والسودان وأصبحنا نتعامل على أننا طرف واحد.