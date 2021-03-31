أحمد موسى: أكثر من 400 قناة حول العالم تنقل الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم أجمع يترقب موكب المومياوات، لافتَا إلى أن هناك أكثر من 400 قناة و60 دولة ستنقل هذا الحدث على الهواء مباشرة،وهذا الامر لا يحدث كثيرًا إلا مثل كأس العالم على سبيل المثال.



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاربعاء، أن هناك 22 مومياء ملكية ستنقل من متحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة، وسيمر الموكب حول الكباش ميدان التحرير، معقبًا: "ميدان التحرير بالكامل على أعلى مستوى من الإضاءة والتحضير"



وأشار إلى ان كافة الشوارع مجهزة لاستقبال هذا الموكب، معقبًا: "الجميع سيتابع هذا الحدث الفريد الذي سينقل حول العالم على الهواء مباشرة".

