Advertisements

أحمد موسى: أكثر من 400 قناة حول العالم تنقل الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم أجمع يترقب موكب المومياوات، لافتَا إلى أن هناك أكثر من 400 قناة و60 دولة ستنقل هذا الحدث على الهواء مباشرة،وهذا الامر لا يحدث كثيرًا إلا مثل كأس العالم على سبيل المثال.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاربعاء، أن هناك 22 مومياء ملكية ستنقل من متحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة، وسيمر الموكب حول الكباش ميدان التحرير، معقبًا: "ميدان التحرير بالكامل على أعلى مستوى من الإضاءة والتحضير"

وأشار إلى ان كافة الشوارع مجهزة لاستقبال هذا الموكب، معقبًا: "الجميع سيتابع هذا الحدث الفريد الذي سينقل حول العالم على الهواء مباشرة".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ أقل من ساعتين

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ يوم

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعة الا ربع

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

الإعلامي شريف مدكور يروي تجربته بعد تلقي لقاح كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 8 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان