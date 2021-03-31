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موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، على الدفع بياسر إبراهيم في خط دفاع الفريق الأحمر خلال مباراة المريخ السوداني المقرر لها مساء السبت المقبل.

وجاء استقرار موسيماني على الدفع بياسر إبراهيم بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز في أخر مباراة خاضها مع الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي والتي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومن المنتظر أن يُشارك ياسر إبراهيم في مركز المساك بجوار المدافع المغربي بدر بانون على أن يقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى نظرا لغياب الثنائي علي معلول ومحمود وحيد بسبب الإصابة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب المركز الأول بـ10 نقاط.

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