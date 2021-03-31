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جامعة عين شمس تنعى الدكتور كمال الجنزورى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بخالص الحزن والأسى، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، داعين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
وقالت الجامعة في بيانها: إنها تقدر الدور الوطني الكبير الذي أسهم به الراحل الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويل محافظا للوادي الجديد، محافظا  لبني سويف، رئيسا لمعهد التخطيط القومي ووزيراً للتخطيط، نائبًا لرئيس الوزراء ورئيسا لوزراء مصر لفترتين حاسمتين فى تاريخ الأمة المصرية قدم خلالها خدمات جليلة للوطن، ولم يبخل بعطائه وخبراته في تلبية نداء الوطن، وتنفيذ المشروعات الضخمة التى ساهمت في تسريع عجلة الإنتاج والزراعة والأمن الغذائي مثل: مشروع توشكى، وشرق العوينات، توصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.

وتقدم الجامعة خالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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