الزراعة: "الدلتا الجديدة" مشروع حيوي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل

كشف محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، التفاصيل المتعلقة بأهمية مشروع الدلتا الجديدة التي أعلن عنه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "القرش" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن الدولة المصرية منذ عام 2014 تنهج منهج لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي كونه يمثل 20% من إجمالي الصادرات السلعية و15% من إجمالي الدخل القومي وله بعد كبير في الشق الاقتصادي المصري.



وأضاف أن القطاع الزراعي له بعد كبير في الشق الأمني القومي لأنه يمثل أهمية بالنسبة للأمن الغذائي ومن هنا نبعت فكرة الاهتمام بهذا القطاع والدولة تضخ استثمارات ضخمة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق تمثل شرايين الحياة وتخدم هذا الهدف الذي سيسهل حركة النقل ويربط بين القاهرة ومرسى مطروح والبحيرة.



وأشار إلى أن هذا المشروع يوفر ما لا يقل عن 5 مليون فرصة عمل في منطقة الدلتا الجديدة، كما أنه يوفر إنتاج متكامل يربط بين الإنتاج النباتي والتصنيع الزراعي وما بين الإنتاج المكمل من خلال الإنتاج الداجني والحيواني بما يحقق تنمية شاملة ومتكاملة في القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل ويفتح أسواق خارجية ويعمل على زيادة حجم المتاح من المعروض مما يحدث استقرار واتزان في مستوى الأسعار.





