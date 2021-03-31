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نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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سقطت سيارة أجرة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، في مياه القنال أمام مرفق معديات بورسعيد، الواصلة بين ضفتي قناة السويس.


وأوضح شهود عيان، أنه عقب وصول المعدية "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية في المياه بعدما رجعت إلى الخلف باقوى عزمها وتجاوزت باقي المعدية إلى أن سقطت بالمياة.


وانتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وتم إنقاذ ثلاثة أفراد من الأسرة الغارقة الأب والأم وأحدي الطفلين والطفلة الآخر تم انتشال وجاري اسعافة وهو يبلغ من العمر أربعة عشر عاما.
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)
نجاة ثلاثة أشخاص من الموت أثر سقوط سيارة أجرة بمرفق معديات بورسعيد (صور)

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