حبس جزار مزق جسد طالب وعامل في الدقهلية

أمرت نيابة الدقهلية بحبس جزار مزق جسد جسد طالب وعامل في مشاجرة بمدينة المطرية، بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات.





حيث أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادي، وعامل بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة بعد تعدي جزار عليهما بسلاح أبيض لمعاتبته على سب أحد أصدقائهما.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية، من مستشفى المطرية المركزى، بوصول طالب بالصف الثالث الإعدادى، مصاب بجرح قطعى بالكتف الأيسر، مع قطع بالعضلات والأوتار، عامل مصابا بجرح قطعى باليد اليمنى، وقطع الأوتار بإصبع إبهام ويقيم قرية الظهير دائرة المركز، ادعاء تعدى.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص، وسؤال المصابين اتهموا جزار، 16 عاما، مقيم بذات القرية، بالتعدى عليهما بالضرب بآلة حادة، وإحداث إصابتهما المذكورة، وذلك حال معاتبتهما له، لقيامه بالتعدى بالسب على أحد أصدقائهما، وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤاله أرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم لسنة 2348 لسنة 2021 جنح مركز المطرية، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.