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خاص..بسنت النبراوي تتعرض لهجوم كبير بسبب "حلوة الدنيا سكر"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
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حضرت الفنانة بسنت النبراوي ندور بـ"الفجر الفني" وكشفت من خلاله عن مفاجآت كثيرة في أعمالها الفنية.

وقالت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" متحدثة عن دورها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع النجمة هنا الزاهد، أن الدور كان مختلف بشكل كبير عن أدوارها السابقة حيث ظهرت بشكل شرير على غير ما اعتاد عليها الجمهور وصدق الجمهور هذا حيث اعتقدو أنها هكذا في الحقيقة أيضا.

وأضافت أن الجمهور ظل يهاجمها بسبب دورها في المسلسل قائلين "انتي أكيد شريرة كده بجد"، وأيضا: "انتي بومة"، ،ان شخصية غدير موجودة في حياتنا وفي واقعنا.

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