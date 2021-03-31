ننشر أسماء الفائزين بعضوية الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار

عقد حزب المصريين الأحرار، اليوم الأربعاء، مؤتمره العام في دور انعقاده العادي، لإنتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.



وأعلن المستشار أحمد علي جاد الرب، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية، فوز الدكتور عصام خليل فوزى، بمنصب رئيس الحزب بالتزكية لمدة أربع سنوات، وفوز 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام بالتزكية لعدم ترشح أخرين.



وناقش جدول الأعمال اعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والأمين العام واخلاء ذمتهم المالية، واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب.



كما فوض أعضاء المؤتمر العام رئيس الحزب باختيار عشرين عضوًا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع ثان للمؤتمر العام.



وكانت لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب، أعلنت الجدول الزمني، بالمواعيد الإجرائية لعملية انتخاب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب منذ فتح باب الترشح الثلاثاء 23 مارس حتى الخميس 25 مارس الجاري ومايعقبها من إعلان للمرشحين وصولًا لانعقاد المؤتمر العام.

