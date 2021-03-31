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خاص..بسنت النبراوي تكشف كواليس تصويرها "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة بسنت النبراوي عن مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" قصة "ولا سحر ولا شعوذة".

وقالت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" متحدثة عن كواليس العمل مع الفنانة هنا الزاهد، وهو أن "الزاهد" شخصية لطيفة جدا وكانت الكواليس ممتعة بشكل كبير وجميع العاملين في المسلسل أعطو إليه روح.

وتحدثت عن أكثر مشهد أحبته في المسلسل وهو أثناء إجراء السحر لها عندما بدأت في الرقص، واستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة الكوميك قائلين: "لما تروح فرح وترقص غصب عنك".

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