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الإعلامي شريف مدكور يروي تجربته بعد تلقي لقاح كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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تحدث الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل تجربته لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في أحد مراكز وزارة الصحة.

وقال "مدكور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إنه حصل على اللقاح بالمجال ومش بالواسطة أو المجاملة.

وأضاف أنه قام بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني وحصل على رسالة بموعد حصوله على اللقاح وبمكان تلقيه وحصل عليه ولم تظهر عليه أي أعراض جانبية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من أقاربه من كبار السن حصلوا على اللقاح وحالتهم مستقرة.

وناشد مدكور المواطنين الذين لا يستطيعون التسجيل عبر الموقع الالكتروني الاتصال برقم 15335 من أجل تسجيل البيانات ببطاقة الرقم القومي.

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