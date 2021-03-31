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بسنت النبراوي لـ"الفجر الفني": الجمهور هاجمني في "الآنسة فرح3" بسبب تامر فرج
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:31 م
مي مرسي
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تحدثت الفنانة بسنت النبراوي في ندوة لـ"الفجر الفني"، عن مشاركتها في مسلسل "الآنسة فرح 3".
وقالت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن شخصيتها في "الآنسة فرح3" كان شخصية جد جدا لا تمتلك مشاعر، والتي تريد أن تكون سيدة أعمال ناجحة وذلك ما أخافني من الدور بسبب رد فعل الناس.
وأضافت متحدثة عن تعليقات الجمهور على دورها في "الآنسة فرح3"، قائله أن الجمهور أعجبهم الدور جداوخاصة أن الجمهور يحب تامر فرج وكانت تعليقات الجمهور "انتي ازاي تتعاملي مع تامر كده"،"أي حد يتمنى يتجوزه".
وقالت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن شخصيتها في "الآنسة فرح3" كان شخصية جد جدا لا تمتلك مشاعر، والتي تريد أن تكون سيدة أعمال ناجحة وذلك ما أخافني من الدور بسبب رد فعل الناس.
وأضافت متحدثة عن تعليقات الجمهور على دورها في "الآنسة فرح3"، قائله أن الجمهور أعجبهم الدور جداوخاصة أن الجمهور يحب تامر فرج وكانت تعليقات الجمهور "انتي ازاي تتعاملي مع تامر كده"،"أي حد يتمنى يتجوزه".
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