مصطفى الفقي ناعيًا كمال الجنزوري: رئاسته للحكومة بعد 25 يناير ردت اعتباره

نعى المفكر مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي وافته المنية اليونم ، قائلًا: " رئاسته للحكومة بعد 25 يناير ردت اعتباره".



وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن الجنزوري أبلى بلاء حسنًا في رئاسة الحكومة بعد ثورة 25 يناير إلى ان اعترضت جماعة الإخوان عليه.



وأشار إلى أن كمال الجنزوري خلال السنوات الأخيرة كان يلتقي مع مجموعة من الوزراء يوم السبت صباحًا كل أسبوع، وهذا العادة استمرت حتى وفاته.

