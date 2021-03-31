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تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أسدل الستار على التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022، وحسم 23 منتخبًا تأهلهم رسميًا إلى نهائيات البطولة القارية والتي ستقام في الكاميرون، بينما يتبقى مقعد واحد سيتم حسمه بين منتخبي بنين وسيراليون بعد إلغاء مباراتهما بالأمس.

وحقق العرب انجازاً تاريخيًا في التصفيات الإفريقية وذلك بعد تأهل 7 منتخبات عربية لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية هم: (مصر والجزائر والمغرب وتونس وجزر القمر وموريتانيا والسودان).

كما صعد منتخبين للمرة الأولى إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا هما جزر القمر وجامبيا.

وإليكم المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2022:

المجموعة الأولي : مالي وغينيا

المجموعة الثانية : بوركينا فاسو ومالاوي

المجموعة الثالثة : غانا والسودان

المجموعة الرابعة: جامبيا والجابون

المجموعة الخامسة: المغرب وموريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون والرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر وجزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر وزيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال وغينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس وغينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشر: كوت ديفوار وإثيوبيا

“المجموعة الثانية عشر: نيجيريا و”بنين أو سيراليون

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