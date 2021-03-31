طالبهم بتعويض مليون جنيه.. مصادر تكشف أسباب الحكم ببراءة المتهمين بالتشهير بـ"طفلة الحشيش"

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية اتهام شاب لزوجة والده ودفاعها، والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالسب والقذف، وانتهاك الحياة الخصوصية، والتشهير به، في واقعة إجبار طفلة على تعاطي الحشيش المخدر، وطلبه تعويض مادي مليون جنيه، أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لمخالفة صريح نص المادة ( 63 فقرة 3 ) من قانون الإجراءات القانونية، وإنتفاء جريمة البلاغ الكاذب، والدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية، في شأن جريمة السب والقذف، وفقًا لحكم المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.



كما أصدرت المحكمة بالدفع بإنتفاء التهمة لثبوت الحق في التبليغ، والدفع بإنتفاء الجريمة لتخلف ركن العلانية، إضافة إلى انتفاء أركان جريمتي السب والقذف، وانتفاء جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصةالمؤثمة بالمادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات.



وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة جنح ضواحي الجزئية، حكمها ببراءة أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة زينة سنكري ومحاميها، مما قدمه محامي والدة "الطفلة التي أجبرت على تعاطي الحشيش المخدر" ضدهما من اتهامات بالبلاغ الكاذب والتشهير والسب والقذف، وبراءة الجميع من الاتهامات المنسوبة إليهم، إذ إن المجلس القومي للطفولة والأمومة أقام دوره بمتابعة ومباشرة حقوق الطفل وعدم تعريض حياتهم للخطر.



وكان محامي والدة "طفلة سيجارة الحشيش"، اتهم أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة زينة سنتري، من أصل لبناني، وهي زوجة والد، صديق والدة الطفلة، الذي ظهر في الفيديو، يساعد الطفلة على تدخين الحشيش بالبلاغ الكاذب والتشهير والسب والقذف.



تم تحديد جلسة جنح ضواحي الجزئية، التي حملت رقم 1288 لسنة 2021، وانتفى مجلس الطفولة والأمومة عن نفسه تهمة البلاغ الكاذب، إذ أنه المجلس مارس حقوقه ودوره المنصوص عليه بقانون الطفل، كما أن واقعة «طفلة الحشيش» مثبته بالفيديو، لكن تم حفظ المحضر، وانتفى أيضًا عن نفسه تهمة السب والقذف لعدم توافر أركانها الأساسية.



وكان تداول في شهر نوفمبر من العام الماضي، مقطع فيديو لشاب يمسك بطفلة وتدخن الحشيش، تبين من تتبع الفيديو وناشريه أن هذا الشخص هو صديق والدة الطفلة، والذي يعيش معها دون زواج في أستراليا وهي مطلقة، وأمسك بالطفلة بينما كانت الأم تصور المقطع وتضحك هي الأخرى على تدخين الطفلة الحشيش في مشهد مؤلم.



وكان المحامي ياسر قنطوش تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.



وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو للواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وقام بتصويرها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون فضلًا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.



وأضاف قطنوش في بلاغه بأن الواقعة تمثل تعديًا وانتهاكًا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، خاصة وأن الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الكثير من المواطنين.



طالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الطفلة وتصويرها في وضع يخل بالآداب.



وقال رمضان أبو زيد، وكيل رشا مراد، والدة "آلاء مراد"، أسترالية الجنسية، مقيمة بدولة استراليا، إن موكلته تقدمت ببلاغ رقم 1288 لسنة 2021 جنح الضواحى، ضد سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وزينة حازم سنكري زوجة والد إسلام أبو الحمد، وياسر قنطوش ممثل الدفاع عن الأخيرة اتهمتهم بالتشهير والبلاغ الكاذب.